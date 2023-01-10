Колишній захисник Динамо Карлос Самбрано продовжить кар'єру у клубі Альянс Ліма, повідомляє прес-служба перуанців.

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33-річний гравець підписав контракт терміном на два роки із можливістю продовження ще на один сезон.

"Моя мрія здійснилась. Коли я був маленьким, то завжди з любов'ю ставився до кольорів цього клубу. Завжди хотів колись зіграти у футболці Альянси Ліми. Через 17 років я повертаюся на батьківщину", – прокоментував свій перехід Самбрано.

Нагадаємо, Самбрано належав Динамо з 2018-го по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах. "Біло-сині" продали його за 1,5 мільйона євро в Бока Хуніорс, звідки Карлоса нещодавно відрахували через неналежну дисципліну. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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