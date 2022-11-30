Офіційно про травму легіонера СК Дніпро-1 не оголошував, хоча він вже тривалий час не тренується з командою.

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"У Пуріти на тренуванні після АЕКа трапилася травма хрестоподібних зв'язок. Він проходив реабілітацію в Аргентині, і буде в найкращому разі пізньою весною тільки починати тренуватися. Тому Пуріту раніше, ніж у наступному сезоні, ми, найімовірніше, не побачимо", – заявив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

У складі СК Дніпро-1 Еміліано Пуріта зіграв лише один матч – ще в серпні у кваліфікації Ліги Європи. В УПЛ 25-річний екс-гравець збірної Аргентини на полі не з'являвся. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 лідирує в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 5 очок. Також команда Олександра Кучера вийшла у плей-офф Ліги конференцій, де зіграє проти АЕКа з Ларнаки.

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