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СК Дніпро-1 відпустив гравця в клуб третього шотландського дивізіону

09:15 - Читать на русском
СК Дніпро-1 відпустив гравця в клуб третього шотландського дивізіону
Гріффін Сабатіні / фото: СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Гріффін Сабатіні проведе наступний сезон у шотландському Ейрдріоніансі.

Сабатіні приєднається до Ейрдріоніанса 15 серпня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"У Шотландії дуже швидкий футбол. Це ідеальне місце для розвитку, щоб стати більш кмітливим на поле і швидше думати. Сподіваюся, мої якості допоможуть команді виграти лігу. Мої сильні якості – фізична форма, дриблінг і контроль м'яча під пресингом", – зазначив швейцарець у коментарі прес-службі клубу.

Додамо, що Сабатіні лише одного разу виходив на поле у складі дніпрян, відігравши 22 хвилини в матчі проти Ворскли. Цікаво, що Ейрдріоніанс виступає у третьому за силою чемпіонаті Шотландії.

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Теги
Трансфери СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Гріффін Гріффін Сабатіні Шотландія
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