СК Дніпро-1 відпустив гравця в клуб третього шотландського дивізіону

Сабатіні приєднається до Ейрдріоніанса 15 серпня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"У Шотландії дуже швидкий футбол. Це ідеальне місце для розвитку, щоб стати більш кмітливим на поле і швидше думати. Сподіваюся, мої якості допоможуть команді виграти лігу. Мої сильні якості – фізична форма, дриблінг і контроль м'яча під пресингом", – зазначив швейцарець у коментарі прес-службі клубу.

Додамо, що Сабатіні лише одного разу виходив на поле у складі дніпрян, відігравши 22 хвилини в матчі проти Ворскли. Цікаво, що Ейрдріоніанс виступає у третьому за силою чемпіонаті Шотландії.

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