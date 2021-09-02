СК Дніпро-1 підписав захисника з чемпіонату Португалії
15:53 - Читать на русском
Дніпряни вирішили укріпити оборону легіонером з Прімейра-ліги.
Центральний захисник Нельсон Маседо Монте став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.
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26-річний гравець підписав контракт з командою Ігора Йовічевіча терміном на 2 роки.
Нельсон Монте – вихованець Ріу Аве та Бенфіки. Дорослу ігрову кар'єру розпочав у 2014 році у Ріу Аве, за який виступав до 31 серпня 2021 року. Також Нельсон провів 18 матчів за збірні Португалії U-19 і U-20.
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