Центральний захисник Нельсон Маседо Монте став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

Захисник Шахтаря офіційно приєднався до Олександрії

26-річний гравець підписав контракт з командою Ігора Йовічевіча терміном на 2 роки.

Нельсон Монте – вихованець Ріу Аве та Бенфіки. Дорослу ігрову кар'єру розпочав у 2014 році у Ріу Аве, за який виступав до 31 серпня 2021 року. Також Нельсон провів 18 матчів за збірні Португалії U-19 і U-20.

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