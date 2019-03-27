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Швейцарія – Данія – 3:3 – відео голів та огляд матчу

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Швейцарія – Данія – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Швейцарія – Данія – відео голів та огляд матчу / Фото KeyStone

Швейцарія з Данією не виявили сильнішого у перестрілці в рамках 2-го туру відбору до Євро-2020.

19’ Ремо Фройлер
66’ Граніт Джака
76’ Брель Емболо
 
Матіас Йоргенсен 84’
Крістіан Гютк'єр 88’
Хенрік Дальсгаард 93’

Глядачі швейцарського стадіону стали свідками справжнього триллера між місцевою збірної та національною командою Данії.

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Відкрили рахунок господарі зустрічі, та тримали мінімальну перевагу до свистка на перерву. В другому таймі швейцарці забили ще двічі, і, здавалось, зняли питання про переможця матчу, але гості були з цим не згідні.

За 10 хвилин до фінального свистка данці зуміли відквитати три м'ячі та зрівняти рахунок.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму:

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Швейцарія Швейцарія Відеоновини Євро-2020 Швейцарія - Данія Данія Данія
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