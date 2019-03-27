Швейцарія – Данія – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Швейцарія з Данією не виявили сильнішого у перестрілці в рамках 2-го туру відбору до Євро-2020.

Глядачі швейцарського стадіону стали свідками справжнього триллера між місцевою збірної та національною командою Данії.

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Відкрили рахунок господарі зустрічі, та тримали мінімальну перевагу до свистка на перерву. В другому таймі швейцарці забили ще двічі, і, здавалось, зняли питання про переможця матчу, але гості були з цим не згідні.

За 10 хвилин до фінального свистка данці зуміли відквитати три м'ячі та зрівняти рахунок.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: