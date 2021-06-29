Унікальний шанс для команди Шевченка. Після історичного виходу до плей-офф Євро українці мали змогу вперше пробитися і до стадії 1/4 фіналу – звітний суперник сприяв стриманому оптимізму. Поєдинок прийняв Глазго, стадіон Гемпден-Парк. Матч, як і онлайн-трансляція Швеція – Україна на "Футбол 24", стартував о 22:00. Це зустріч №5 в історії протистояння двох "синьо-жовтих" дружин. Ми програли лише раз (у товариському матчі). Зате виграли єдиний досі офіційний бій на домашньому Чемпіонаті Європи 2012.

Україна драматично дотиснула Швецію в овертаймі – команда Шевченка заслужено пробилася у чвертьфінал Євро-2020

Тоді дубль оформив нинішній головний тренер Андрій Шевченко. Один з асистів на рахунку іншого Андрія – Ярмоленка. У попередніх зустрічах також брали участь Андрій Пятов і Тарас Степаненко. Свій попередній матч на Гемпден-Парк Україна програла Шотландії (1:3). Самі шведи також поступалися на цьому шотландському стадіоні, причому двічі поспіль. Команда Янне Андерссона заочно вивела українців у плей-офф з 3 місця, але тепер наші інтереси не сходилися. Цікаво, що підопічні Шевченка пропустили на груповому етапі найбільше ударів у площину воріт (16) серед усіх учасників 1/8 фіналу Євро-2020.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Основа збірної максимально приголомшила. Шевченко випустив відразу двох опорників – і Сидорчука, і Степаненка. Матвієнко, який весь турнір провів у центрі захисту, вийшов на лівому фланзі замість Миколенка. Місце Миколи посів досвідчений Кривцов, для якого це перші хвилини на Євро. Майстер стандартів і дальніх ударів Маліновський став другим, кому не знайшлося місця у старті. Очевидно, саме на цей дует тренерський штаб поклав головну відповідальність за провал проти Австрії. Важко було і спрогнозувати схему збірної України. УЄФА подавав як 4-3-3. УАФ резонніше переконувала, що тут не тільки 2 опорники, а й 5 захисників, з яких 3 центральні.

Стартовий склад збірної України: Бущан, 22. Микола Матвієнко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 17. Олександр Зінченко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 10. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 8. Руслан Маліновський, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Швеція: Ольсен – Лустіг, Ліндельоф, Даніельссон, Аугустінсон – С. Ларссон (к), Ольссон, Екдаль, Форсберг – Ісак, Кулусевскі