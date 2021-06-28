Збірна України зустрінеться зі Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Де дивитися матч Швеція – Україна онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Команда Андрія Шевченка продовжує боротьбу на Євро-2020 попри жахливий поєдинок з Австрією. Ми застрибнули в останній вагон до плей-офф, опинившись серед чотирьох щасливчиків, що посіли треті місця у групах. Матч, як і онлайн-трансляція Швеція – Україна на "Футбол 24", стартує 29 червня о 22:00 за Києвом.

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Швеція – Україна: де дивитися матч чемпіонату Європи-2020

Зустріч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Швеція – Україна онлайн можна на платформі Oll.tv за наявності відповідної підписки.

Крім того, гру можна переглянути в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:50. Перед цим в ефір вийде програма Euro Non Stop (початок – о 20:55), а одразу по завершенні поєдинку – програма Великий футбол.

ТРК Україна теж покаже матч команди Шевченка в 1/8 чемпіонату Європи. Старт трансляції – о 21:50. Поєдинок на ТРК Україна можна переглянути онлайн на MEGOGO (за наявності оплаченої підписки).

Україна та Швеція раніше зустрічалися 5 разів. Мінімальна перевага на боці нашої збірної: 2 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка. Дебютний поєдинок між цими командами відбувся у 2008-му, коли Сергій Назаренко відзначився фірмовим пострілом з дальньої дистанції (1:0).

Через три роки українці виявилися сильнішими у фіналі міжнародного турніру на Кіпрі – 1:1 в основний час та 5:4 в серії пенальті. Харківський спаринг у 2011-му мінімально виграли шведи, а на домашньому Євро-2012 тріумфувала команда Блохіна (2:1).

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