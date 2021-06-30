Голкіпер

Георгій Бущан – 8

Черговий солідний матч першого номера збірної. Жора мав не так багато роботи на лінії, але зреагував на хитрий удар Ларссона зі штрафного та витягнув з-під поперечини постріл Кулусевскі. Контролював повітря у своїх володіннях, успішно граючи на виходах, керував офсайдною лінією і час від часу допомагав розігрувати.

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Захисники

Олександр Караваєв – 7

Добре в атаці, з нервами в обороні. Караваєв рідше за Зінченка ходив до чужих володінь, але всі його підключення завершувалися гострими моментами. Удар впритул Яремчука, гол Зінченка, стійка Сидорчука, ще одна контратака – місія правого латераля в основному зводилася до того, щоб зручно доправити м'яч Ярмоленку. І він з цим справлявся. В захисті Олександр працював не так переконливо, страждаючи від Форсберга і Ко. У трансляції було чутно, як він регулярно отримував від тренера "по шапці".

Ілля Забарний – 8

Все, згортаємо будь-які поправки на вік Іллі. 18-річний хлопець не падає нижче певного рівня, не пливе під відповідальністю. Питаємо з нього по максимуму і захоплюємося! З рикошетом під час пропущеного м'яча Забарному не пощастило. Але він виграв 100% єдиноборств, виконав 14 успішних оборонних дій, заблокував два удари та грамотно страхував Караваєва. Стіна. Не завадила навіть незвична схема. Що ще впало в око – сміливість на м'ячі. Ілля не соромився вирізати діагоналі та вертикалі, ставши лідером команди за передачами з просуванням.

Сергій Кривцов – 7,5

Більшу частину матчу працював персонально з Ісаком і не дав темношкірому таланту розгулятися (14% виграних дуелей в Александера). Щоправда, у моменті з пропущеним голом Кривцова все ж повозили. Ісак витягнув його із задньої лінії, красиво відіграв, а потім звільнився від опіки та підготував удар для Форсберга.

Микола Матвієнко – 8

Найкращий у матчі за виносами і перехопленнями, найбільш залучений у гру футболіст з соткою точних передач. Матвієнко традиційно був впевненим під час роботи з м'ячем, старався не пропускати хороші варіанти для пасів вперед і водночас звів до мінімуму бездумні лонгболи в атаку. Кілька разів мав труднощі з Кулусевскі, але провалів уник.

Олександр Зінченко – 9

Герой матчу! Забив ефектний гол і вирізав ідеальний асист на останніх секундах. Шевченко витягнув з Зінченка рівень Манчестер Сіті, повернувши його на "клубну" позицію лівого захисника. Ну, майже. Олександр допомагав в обороні, але завдяки трійці центрбеків мав можливість активно підключатися в атаку. Найкращий на полі за xThreat з гри, тобто найбільше працював на загострення. Вирізав низку непоганих кросів у чужий штрафний – і остання подача принесла Україні перемогу! Знову ж таки Кулусевскі двічі-тричі розірвав фланг, однак Зінченко з 4 вдалими відборами та 88-відсотковою успішністю єдиноборств не дозволив Деяну почуватися господарем зони. Робота Гвардіоли не пройшла дарма.

Goal Assist



Ukraine are unbeaten when Oleksandr Zinchenko has found the net (W6 D1) @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/SMXPRbCHZS — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Півзахисники

Сергій Сидорчук – 6

Вчорашній перфоманс Сидорчука можна розділити на дві частини: до 70-ї хвилини і після. Перша частина – страшний кошмар. Форсберг безжально знищував капітана Динамо, проскакуючи його зону, як на велосипеді. За найскромнішими оцінками Сергія обіграли 4 рази. Він не встигав за суперниками і діяв у притаманній боязливій манері, лише позначаючи спротив. Епізод з пропущеним голом показовий – Сидорчук опинився в складній ситуації, розгубився і навіть не спробував накрити Форсберга.

Чи компенсувалося це роботою в позиційних атаках? Ні. Партнери десь ігнорували Сергія (а він правильно відкривався?) – до 15 хвилини центральний півзахисник двічі зустрівся з м'ячем. А до кінця першого тайму дві третіх точних передач спрямував назад. Шальний гол (замість удару в стійку) не перекрив би цього всього негативу. За індексом InStat Сидорчук – другий найгірший зі стартового складу.

Заміна просилася, але тренер залишив хавбека на полі до фінального свистка. І Сидорчук виправився. Коли темп гри впав, а шведи втратили свіжість, він отримав комфортні умови зразка УПЛ. Встигав перекривати зони і сміливіше почав пасувати вперед. Навіть ефектний пас п'ятою у штрафному шведів вирізав.

Тарас Степаненко – 6,5

Помітно, що Тарас досі не набрав хорошу форму. Йому важко покривати велику зону і страхувати всю групу атаки. Наш центр поля тріщав по швах, хоча Степаненко старався грати щільно. В атаках теж було багато браку – опорник Шахтаря видав найнижчу точність передач в команді. Виправдати це частково можна тим, що він постійно шукав варіанти попереду. Але мізерні 19% атак через центр – це фіаско для наших хавбеків. Навіть з врахуванням акценту на фланги.

Микола Шапаренко – 7

Найкраще серед півзахисників просував м'яч, фірмовими прискореннями кілька разів підірвав гру. Шапаренко віддав ключовий пас у першій гольовій атаці – шикарним переведенням змінив фланг. Обрізка перед чужим штрафним, яка призвела до удару Форсберга в стійку не дає змоги поставити Миколі вищу оцінку. Плюс занадто рано пішов з поля.

Форварди

Андрій Ярмоленко – 8

Ярмола важко тягає ноги по полю, але як тільки опиняється перед чужими воротами – перетворюється у гравця екстракласу. Як тонко він відчуває партнерів і момент для зручної передачі. Шедевральний асист на Зінченка – це мистецтво. Окрім цього, Андрій створив ще два моменти для Яремчука та Сидорчука. Майстер.

Роман Яремчук – 6,5

Яремчук звично хотів бути корисним у підіграванні, але програв занадто багато повітряних дуелей. Знайшов свій момент вже в дебюті зустрічі, однак не зумів пробити голкіпера.

Заміни

Руслан Маліновський – 6,5

Руслан у другому таймі свіжими ногами мав би додати команді швидкості, натомість навпаки гальмував атаки зупинками. В овертаймі викотив ідеальний пас Довбику на порожні ворота, який знецінився через офсайд. Маліновський аж ніяк не провалився, але ми досі чекаємо від нього більшого. І тренерський штаб, залишаючи лідера Аталанти в запасі, також.

Євген Макаренко – 6

Стабілізував центр поля, додав надійності та спокою, виграв всі єдиноборства. Однак це все було вже під час гри в більшості, що значно спростило завдання Євгену.

Віктор Циганков – без оцінки

Роман Безус – без оцінки

Артем Бєсєдін – містер саможертовність

Заробив 20 хвилин більшості для збірної України ціною травми. І підпалив дупу Гарі Лінекеру.

Артем Довбик – герой нації

Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи, перевершивши Платіні. Але Артему ще працювати і працювати, щоб виправдати згадку в одному реченні з великим французом. Як можна було не забити після пасу Маліновського?! Байдуже на офсайд.

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