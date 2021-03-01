"Для мене відставка з посади головного тренера Львова дійсно стала несподіваною. Було прийнято рішення розірвати контракт з обопільної згоди сторін. Також команду покине мій помічник Тарас Мазур.

Львів офіційно звільнив Шумського

Склалося враження, що рішення президентом клубу було прийнято ще до гри з Динамо, адже з киянами, незважаючи на такий рахунок, ми на рівних провели другий тайм. Залишитися в структурі клубу? Ні, таке питання не обговорювалося", – поділився Шумський у коментарі meta-ratings.

До слова, Шумського хотіли відправити у відставку після першого кола, але дали час на виправлення ситуації. Друге коло Львів розпочав з перемоги над Минаєм (2:1), однак згодом зазнав двох поразок поспіль – від Колоса (0:2) і Динамо (1:4). Після 16-ти турів "містяни" з 12 очками йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ.

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