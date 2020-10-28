Тренер збірної України Олександр Шовковський опановуватиме нову для себе професію.

Олександр Шовковський став депутатом Київради від партії мера столиці Віталія Кличка "УДАР", повідомляє dynamomania.

Шевченко неоднозначно відреагував на рішення Шовковського піти у політику

Як легенда Динамо планує поєднувати роботу помічника Андрія Шевечнка у збірній України та депутата Київради – поки невідомо.

Нагадаємо, 45-річний Шовковський повісив рукавиці на цвях у 2016-му. Через два роки культовий голкіпер приєднався до тренерського штабу національної команди.

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