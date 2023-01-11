У Києві відбулась презентація Олександра Шовковського у статусі помічника Мірчі Луческу.

Напередодні "біло-сині" оголосили, що 48-річна легенда приєднається до тренерського штабу першої команди. Сьогодні ж сторони підписали контракт, інформує прес-служба Динамо.

"Луческу дав добро на запрошення Шовковського": Суркіс – про камбек легенди Динамо і можливість зміни тренера

Угода розрахована до літа 2024 року, як і у всього тренерського штабу. Після підписання усіх документів віце-президент Віталій Сівков та Шовковський обмінялись привітаннями.

Нагадаємо, Олександр провів усю свою кар'єру в Динамо, виступаючи за киян з 1993 по 2017 роки. СаШо є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів (636).

У статусі тренера Шовковський дебютував у збірній України. Спершу працював помічником у штабі Андрія Шевченка, а згодом був асистентом Олександра Петракова. Його контракт з УАФ завершився 1 січня.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?