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Шовковський: Готовий захищати Україну з автоматом у руках

12:43 462 Читать на русском
Шовковський: Готовий захищати Україну з автоматом у руках
Олександр Шовковський / фото із соцмереж

Тренер збірної України Олександр Шовковський готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

"Чи пішов би на війну, якби це знадобилося? У мене вибір є? Треба розуміти обставини. Можливо, зараз я можу принести більше користі тут. Але якщо будуть інші обставини, по-іншому будемо і дивитися на них.

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Чи буду я захищати Україну з автоматом у руках, якщо російські війська здійснять вторгнення в Україну? Так, а чому ні?", – сказав Шовковський в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Теги
Україна Україна Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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