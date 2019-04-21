Шовковський: Готовий захищати Україну з автоматом у руках

Тренер збірної України Олександр Шовковський готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

"Чи пішов би на війну, якби це знадобилося? У мене вибір є? Треба розуміти обставини. Можливо, зараз я можу принести більше користі тут. Але якщо будуть інші обставини, по-іншому будемо і дивитися на них.

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Чи буду я захищати Україну з автоматом у руках, якщо російські війська здійснять вторгнення в Україну? Так, а чому ні?", – сказав Шовковський в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою".

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