Господарі могли відкривати рахунок вже на 6-й хвилині, однак Ндукве після пасу на ближню стійку не влучив у ворота. Ще один момент рівнян міг реалізувати Бойко, однак новачок Вереса пробив вище з близької відстані.

Динамо втримало перемогу над Вересом у стартовому матчі в УПЛ

Динамо відповіло своїм голом на 14-й хвилині. Ярмоленко віддав пас на хід Ванату, а той ефектно вирізав м'яч в бік Шапаренка, хавбек киян замкнув простріл у порожні ворота. Ванат міг сам забивати у другому таймі, але Горох парирував удар форварда низом. В підсумку, Динамо здобуло мінімальну перемогу.