Президент УАФ Андрій Шевченко поділився фото зі своєї поїздки на фінал Клубного чемпіонату світу-2025 між Челсі та ПСЖ.

Шевченко у своєму Instagram виклав одразу кілька світлин з поїздки на фінальну гру КЧС-2025. Втім, деякі із них відверто шокували не лише більшість українців, а й деяких італійських фанатів.

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На одній зі світлин Шевченко сфотографувався із чемпіоном світу-2006 Марко Матерацці, який не так давно їздив до Росії. Італієць працював на російському телебаченні під час фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером.

Деякі фанати у коментарях питали в Шевченка чи приймав він душ після обіймів з Матерацці, пригадуючи брудну гру італійського екс-захисника (зокрема, у фіналі ЧС-2006, коли він спровокував Зінедіна Зідана). Інші ж зраділи возз'єднанню з легендарним колишнім партнером у Мілані – Кака.

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