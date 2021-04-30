"Він дотепер є частиною мого життя. Він був близький, коли мені було від 18 до 21 року. Це був найважливіший і доволі важкий період у моєму футбольному житті.

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Чи суворим він був учителем? Навіть щось більше. Він змушував нас десятками раз повторювати одне й те саме. Ми називали це сходженням до смерті. Бігали під ухилом 16%. Кого не знудило – грав у старті. Якби всіх вирвало – всі б грали менше. Лобановський був дуже жорстким, але чесним, він нас випробовував.

Чи задумувався я коли-небудь над тим, щоб здатися? Жодного разу. Я був голодний. Не до грошей – ми непогано заробляли. Я хотів успіху в тому, що мені подобалося", – сказав Шевченко в інтерв'ю Il Corriere della Sera.

Нагадаємо, Шевченко виступав під керівництвом Лобановського з 1996 по 1999 роки.

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