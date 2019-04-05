Шевченко та Ребров потрапили у неприємний рейтинг FourFourTwo

Колишні нападники Андрій Шевченко та Сергій Ребров опинились у сумнівній компанії з Дієго Форланом, Робінью та іншими зірками.

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг з 11 іноземних зірок, які не змогли проявити себе в АПЛ.

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У списку опинились колишні нападники Динамо та збірної України Андрій Шевченко і Сергій Ребров. Шева перейшов у Челсі за 43 млн євро, що стало клубним рекордом на той момент, але не зміг знайти спільної мови з Жозе Моурінью та Авраамом Грантом. Ребров, в свою чергу, не засвітився в Тоттенхемі.

Також у рейтинг потрапили Дієго Форлан, Робінью, Браян Руїс, Томас Бролін, Йон-Даль Томассон, Жозі Алтідор, Хуан-Себастьян Верон та Радамель Фалькао.

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