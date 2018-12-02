Шевченко: Сербія – найсильніша команда з третього кошику

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2020.

Керманич національної команди не був розчарований, але і не був особливо задоволений тим, які суперники дісталися збірній України.

"Всі команди хороші, ми знали, що простих суперників не буде. З третього кошику нам, напевно, дісталася найсильніша команда – Сербія. Ми один одного добре знаємо. Також ми потрапили в групу до чемпіонів Європи – Португалії.

Збірна України дізналася суперників у кваліфікації до Євро-2020

Але у нас хороша команда, так що будемо вирішувати наші завдання. Потрібно буде добре грати з усіма суперниками. Будемо готуватися так, щоб не поступитися жодній з цих команд.

Звичайно, свою роль зіграє індивідуальна майстерність. Найголовніше, щоб наші лідери підійшли до дуже важливих матчів у повній бойовій готовності, одужали.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

Також багато буде залежати від того, які матчі в якому місяці ми будемо грати. Зараз подивимося, який буде календар, тоді вже з усім визначимося. І будемо планувати, як нам виходити з цієї групи", – зазначив Шевченко в ефірі телеканалу Футбол.