Шевченко: Рішення щодо Ракицького я вже прийняв

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував можливість виклику в національну команду Ярослава Ракицького, який перейшов у російський Зеніт.

"Все, що стосується коментаря з цього приводу, то я це зроблю на початку березня або наприкінці лютого.

Циганик: Шевченко дасть інтерв'ю щодо ситуації Ракицького, який перейшов у Зеніт

Зараз я дивлюся, переглядаю гравців. Офіційну заяву очікуйте на початку березня.

Для себе рішення я вже прийняв, але щоб не повторюватися по десять разів, я оголошу його в березні", – сказав Шевченко в ефірі програми "Профутбол" на телеканалі "2+2".

Калініченко: Ракицький готовий до відходу зі збірної України