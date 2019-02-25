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Шевченко: Рішення щодо Ракицького я вже прийняв

09:45 1722 Читать на русском
Шевченко: Рішення щодо Ракицького я вже прийняв
Андрій Шевченко та Ярослав Ракицький / Фото: ФФУ

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував можливість виклику в національну команду Ярослава Ракицького, який перейшов у російський Зеніт.

"Все, що стосується коментаря з цього приводу, то я це зроблю на початку березня або наприкінці лютого.

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Зараз я дивлюся, переглядаю гравців. Офіційну заяву очікуйте на початку березня.

Для себе рішення я вже прийняв, але щоб не повторюватися по десять разів, я оголошу його в березні", – сказав Шевченко в ефірі програми "Профутбол" на телеканалі "2+2".

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Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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