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Шевченко назвав свого наступника у Мілані

15:27 756 Читать на русском
Шевченко назвав свого наступника у Мілані
Андрій Шевченко / Reuters

Тренер збірної України та легенда Мілана Андрій Шевченко прокоментував порівняння з форвардом "россонері" Кшиштофом Пйонтеком.

"Він мій спадкоємець. Пйонтек має неймовірний інстинкт перед воротами і забиває голи як справжній центрфорвард. Він добре б'є з обох ніг і добре грає головою. Він багато допомагає Мілану.

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Я бачив гру проти Інтера. Мілан мав декілька шансів, і матч міг завершитись нічиєю.

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Мілан все ще проходить в Лігу чемпіонів. Я думаю, що вони потраплять в найпрестижніший турнір", – сказав Шевченко в коментарі Sport Mediaset.

Теги
Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко Італія
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