"Сьогодні ключову роль відіграли епізоди, які ми не дограли. Особливо, на "другому поверсі". Ми знали, що англійці матимуть перевагу. Втрата Кривцова – захисника, який міг бодай якусь конкуренцію скласти, для нас була відчутною.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Команда не відмовилася від своєї структури, від своїх принципів гри. Були дуже хороші епізоди, коли ми контролювали гру, створювали моменти. Англія мала велику перевагу в повітрі, й вона, на жаль, використала її.

Якби в нас була укомплектована команда, а гравці протягом турніру не отримували травм і приїхали в кращому стані, все одно було б важко повторити цей результат на чемпіонаті Європи. Підсумки Євро? Я не буду їх робити, особливо зараз. Прилетимо до Києва і розберемося, що було добре зроблено, а що – погано", – сказав Шевченко у ефірі ТК Футбол.

Англія болісно розгромила Україну та пробилася в 1/2 Євро-2020 – команда Шевченка забула вийти на 2 тайм