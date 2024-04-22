"Завжди особлива гра для мене – міланське дербі. Стільки спогадів і емоцій на полі, що цього разу я буду жити трохи далі, але завжди з таким же запалом. Успіхів, хлопці...

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Віддайте всі сили заради цих кольорів і цих фантастичних фанфар. І за належної поваги до суперників, те саме, що я завжди демонстрував", – написав Шевченко в Instagram.

Додамо, що матч Мілан – Інтер відбудеться сьогодні, 22 квітня, початок о 22:00. У разі перемоги "нерадзуррі" можуть гарантувати собі чемпіонство за 5 турів до кінця першості.

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