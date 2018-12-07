Шевченко ініціює перенесення 22 туру УПЛ, – Бурбас

Футбольний журналіст Ігор Бурбас розповів, що Андрій Шевченко хоче мати більше часу для підготовки збірної України до гри проти Португалії.

"Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ", – написав Бурбас на своїй сторінці у твіттері.

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Нагадаємо, збірна України перший матч у рамках відбору до Євро-2020 зіграє проти збірної Португалії на виїзді. Матч відбудеться 22 березня. Базова дата 22 туру УПЛ – 16 березня.

Євро-2020: результати жеребкування кваліфікації

До слова, за результатами жеребкування кваліфікації Євро-2020 Україна потрапила до однієї групи з Португалією, Сербією, Литвою та Люксембургом.