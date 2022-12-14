"Наскільки я розумію, Шапаренко відновиться до одного з тренувальних зборів, розпочне підготовку у складі Динамо.

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Сподіваюсь, що він увійде в сезон у складі Динамо, на якого можна буде розраховувати", – розповів Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Шапаренко зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата. За прогнозами лікарів, на відновлення йому знадобиться близько шести місяців.

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