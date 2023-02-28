Шапаренко близький до повного відновлення від травми – гравець Динамо вже тренується
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлюватись від пошкодження – гравець має позитивні новини.
Шапаренко в своєму Instagram поділився відео, на яких Микола вже тренується індивідуально, виконуючи ривки та перепасовуючись з тренером.
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"Залишилось зовсім небагато", – підписав Шапаренко відеоролики, натякаючи на швидке повернення до гри.
Нагадаємо, Шапаренко зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата.
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