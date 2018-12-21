Шахтар запропонував 600 тисяч доларів за захисника Олександрії Бондаренка, – ЗМІ

Донецький Шахтар хоче підсилити центр захисту Валерієм Бондаренком з Олександрії.

Як повідомляє видання FootBoom, донецький Шахтар запропонував Олександрії 600 тисяч доларів за центрального захисника команди Шарана Валерія Бондаренка.

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Зазначається, що олександрійці не проти продати свого основного гравця, проте згодні це зробити за значно більшу суму, ніж пропонує донецький гранд.

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Нагадаємо, нещодавно головний тренер Олександрії Володимир Шаран зізнався, що один з грандів відчизняного футболу зацікавлений у придбанні гравця його команди.