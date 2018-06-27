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Шахтар у товариському матчі переміг Брондбю – дебют Мораєса, дубль Фернандо Педро

26 червня 20:50 1102 Читать на русском
Шахтар у товариському матчі переміг Брондбю – дебют Мораєса, дубль Фернандо Педро
Шахтар – Брондбю / фото з соцмереж

У першому товариському матчі на зборах в Німеччині донецький Шахтар переміг данський Брондбю (3:2).

Донецький клуб впевнено переграв Брондбю (3:2). Данці відкрили рахунок у матчі, та згодом новачок "гірників" Фернандо Педро вивів команду вперед оформивши дубль. Також голом за Шахтар відзначився Андрій Тотовицький.

Брондбю зумів відповісти лише одним голом. У підсумку 3:2, перемога донеччан.

Варто відзначити, що у матчі дебютував колишній нападник Динамо Жуніор Мораєс.

Товариські матчі

Шахтар Брондбю 3:2

Голи: Фернандо Педро, 56, 58, Тотовицький, 63 – Фіскер, 50, Френдруп, 65

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Товариські матчі 2017/18

Шахтар - Брондбю: Вівторок 26 червня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 2
Брондбю
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Теги
Фернандо Педро Фернандо Педро Шахтар - Брондбю Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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