Колишній клуб Мудрика, Шахтар готує судовий позов проти УАФ, якщо підтвердиться, що Михайло отримав заборонені препарати у таборі збірної України. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Мудрик отримав нові проблеми – Челсі провів розслідування та може подати судові позови проти гравця та УАФ

Причиною такого рішення "гірників" є те, що через дискваліфікацію вони не зможуть отримати додаткові 30 мільйонів євро за трансфер Мудрика. Нещодавно вінгер Челсі отримав офіційні звинувачення від Футбольної асоціації Англії у порушенні антидопінгових правил. Крім того, видання The Athletic повідомило, що друга допінг-проба Мудрика показала позитивний результат.

Нагадаємо, Михайла Мудрика відсторонили від футболу у грудні 2024 року. Гравцеві загрожує дискваліфікація на чотири роки.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026