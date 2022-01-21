Товариський матч

МТК – Шахтар – 3:0

Голи: Міовські, 11, 82, Мікньоцькі, 24,

Збори колективу з Будапешта завершувались. Навіть в останній день МТК вирішив навантажити гравців, а тому провів спаринг із Шахтарем. Донеччани про матч не повідомляли ні до, ні опісля, а прес-служба угорців назвала поєдинок "неофіційним тренувальним".

Роберто Де Дзербі виставив далеко не основний склад. МТК, який є одним із аутсайдерів чемпіонату Угорщини (11 сходинка з 12-ти), розпочав активніше, що конвертувалось у гол. Забив Міовскі, з 12 метрів розстрілявши кіпера. Шахтар міг одразу ж як пропускати (врятувала стійка), так і забивати (парирував воротар суперника).

На 24-й хвилині рахунок був вже 2:0 на користь МТК: Міовскі подав у штрафний, а Мікньоцькі головою замкнув. По перерві "гірники" намагались відігратись, але пропустили на останніх хвилинах – крапку поставив той-таки Міовскі, оформивши дубль.

3:0 – угорці з хорошим настроєм повертаються додому, а команда Роберто Де Дзербі продовжує підготовку до другої частини сезону 2021/22. Перший офіційний спаринг донеччан запланований на понеділок, 24 січня, суперником буде австрійський Вольфсберг.

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