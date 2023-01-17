Донецький клуб вирішив особливо попрощався зі своєю зіркою – Михайлом Мудриком.

Спеціальні футболки з прізвищем Мудрика та його ігровим номером виконані у чорному кольорі, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря.

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Усі написи (номер, прізвище та "Дякую" над логотипом "гірників") нанесені золотим. Зазначається, що кількість комплектів лімітована.

Шахтар офіційно повідомив, що отримає за Михайла Мудрика мінімум 70 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума за перехід 22-річного українця може зрости до 100 млн. Вінгер має шанс дебютувати за Челсі у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня.

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