Донецький клуб потрапив у топ-200 платників податків України за 2020 рік. "Гірники" посіли 133 сходинку списку, який опублікував проект "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах".

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ПрАТ "Шахтар (Донецьк)" поповнило державний бюджет на суму у понад 410 млн гривень. Це на 5% більше, ніж донеччани сплатили у 2019 році. Тоді клуб опинився на 144 місці.

Зауважимо, що Шахтар є єдиним футбольним клубом у рейтингу. Лідер – ПАТ "УКРНАФТА", яка сплатила майже 46 млрд гривень податків.

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