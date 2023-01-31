Третім новачком донеччан у це міжсезоння став центрфорвард із Венесуели Кевін Келсі. Раніше "гірники" підписали Георгія Гочолейшвілі та повернули Ярослава Ракицького.

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Келсі перейшов у Шахтар із уругвайського клубу Бостон Рівер, до якого приєднався лише на початку січня та не встиг зіграти жодного матчу. Контракт 18-річного нападника з українським клубом розрахований на 5 сезонів, повідомляє прес-служба донеччан.

До слова, Кевін Келсі – вихованець венесуельського клубу Мінерос, за головну команду якого виступав від 2021 року (зіграв 31 матч, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу).

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