Грузинський захисник Црвени Звезди Іраклі Азаров продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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21-річний оборонець підписав з донеччанами контракт на 5 сезонів – до 30 червня 2028 року. Фінансові умови угоди не розкриваються.

Нагадаємо, Азаров – вихованець тбіліського Динамо, за першу команду якого дебютував у 17 років і провів 14 матчів (3 асисти). У січні 2021-го перейшов до Динамо Батумі, де за півтора року зіграв 65 поєдинків (4 голи, 10 результативних передач). З серпня 2022-го – гравець Црвени Звезди (26 матчів, 3 асисти).

Іраклі – триразовий чемпіон Грузії (2019, 2020, 2021) та чинний чемпіон Сербії (2023). Разом зі збірною Грузії U-21 був учасником молодіжного Євро-2023. За національну команду провів 12 матчів. Transfermarkt оцінює його у 1,5 млн євро.

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