Шахтар змушений вносити зміни у розклад свого благодійного турне на підтримку України.

Товариського матчу "гірників" і Спеції у заплановану дату не буде, інформує Calcio Spezia.

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Шахтар повинен був прилетіти до Італії 25 квітня, а наступного дня зіграти з командою Віктора Коваленка. Втім, УЄФА та Федерація футболу Італії не дали дозвіл на проведення матчу. Джерело надає таку причину – "дуже короткий технічний час не дозволив правильно оформити відповідний запит".

Вочевидь, Шахтар вже знайшов заміну "орлятам", домовившись про спаринг з Антальяспором на 25 квітня.

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