Шахтар у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ 2021/22 зіграє з Монако в Харкові. Який прогноз букмекерів на поєдинок Шахтар – Монако, читайте на "Футбол 24".

Матч плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар – Монако відбудеться у Харкові 25 серпня. Початок – о 22:00 за київським часом. На виїзді команда Роберто Де Дзербі втримала мінімальну перемогу – до групового етапу залишився один крок. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Шахтар – Монако: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Авторитетна контора William Hill незначним фаворитом харківського матчу називає гостей. Перемога Шахтаря оцінена у 2.87, а на вікторію Монако дають коефіцієнт 2.3. Нічия – 3.25.

Схожі котування виставили фахівці Bwin. Звитяга донеччан в основний час оцінена коефіцієнтом 3, перемога Монако – 2.3, а нічия – 3.3. Монегаски вважаються сильнішими, але за "гірників" грає домашній статус зустрічі.

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А от фаворитом на вихід у груповий раунд після виїзної перемоги вважається Шахтар. На підсумковий успіх "гірників" виставили коефіцієнт 1.36, а на тріумф Монако у протистоянні – 3.

Перший поєдинок подарував лише один гол, а матч-відповідь очікується результативнішим. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 1.9, а на відповідний тотал менше дають коефіцієнт 1.8.

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