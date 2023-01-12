Арсенал тривалий час веде перемовини з "гірниками". Сторони ніяк не могли домовитись про фінансову сторону питання, але, схоже, це таки сталось. Наступні дні стануть вирішальними у переході Мудрика.

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Як інформує журналіст Руді Галетті, переговори виходять на фінальну стадію, адже українському та англійському клубам вдалось погодити загальну суму трансферу. Вона складе 85-90 мільйонів євро. Проте ще триває обговорення, яку частину Шахтар отримає одразу і яку у вигляді бонусів.

Раніше "гірники" відхилили дві офіційні пропозиції від лондонців (близько 60 та 70 млн євро). Трансферне вікно в Англії закриється аж 31 січня.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів та віддавши 8 результативних передач.

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