Шахтар гарантував собі місце в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар вже точно не опуститься нижче 2 місця в УПЛ.

Донецький Шахтар здобув перемогу над Маріуполем (1:0), тоді як Олександрія вдома поступилась Зорі (0:2).

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Таким чином, "гірники" стали недосяжні для підопічних Володимира Шарана і точно візьмуть участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, передає офіційний сайт УПЛ.

Шахтар після 26 турів набрав 67 очок і лідирує в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Олександрія має 47 пунктів.