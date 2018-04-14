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Динамо обіграло Шахтар в Харкові завдяки голу 20-річного Шепелєва

18:55 2218 Читать на русском
Динамо обіграло Шахтар в Харкові завдяки голу 20-річного Шепелєва
Шахтар – Динамо – 0:1, фото ФК Шахтер

Донецький Шахтар програв київському Динамо в Харкові на ОСК Металіст в 27 турі УПЛ.

Шахтар програв Динамо вдома з рахунком 0:1. Єдиний гол забив 20-річний півзахисник Динамо Володимир Шепелєв, який в першому таймі скористався помилкою захисника Шахтаря Давіда Хочолави.

Донецький клуб після пропущеного голу мав чимало нагод, щоб уникнути поразки, але не зумів забити киянам. Найкращу нагоду мав Марлос, удар якого потрапив в поперечину.

У Шахтаря після поразки залишилось 63 очки після 27 турів, у Динамо стало 60 пунктів. Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату України, Динамо відстає на 3 очки та займає другу позицію, продовжуючи боротьбу за чемпіонський титул.

До фінішу чемпіонату України залишилось 5 турів, в останньому, 32 турі, Динамо прийме Шахтар в Києві.

Турнірна таблиця УПЛ

Детальний огляд матчу читайте пізніше на Футбол 24.

Україна. УПЛ, 27 тур

Шахтар Динамо 0:1

Гол: Шепелєв (32)

Шахтар: Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко (Дентінью, 70), Фред, Тайсон, Марлос (Кайоде, 83), Патрік (Коваленко, 83), Феррейра

Запасні: М.Шевченко, Ордець, Додо, Зубков

Динамо: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Гармаш (Мораєс, 82), Піваріч, Бурда, Буяльський (Ротань, 60), Шабанов, Бєсєдін (Мбокані, 65), Кендзьора

Запасні: Рудько, Морозюк, Дерліс Гонсалес, Миколенко

Вилучення: Тайсон (90+4)

Україна 2017/18 27 тур

Шахтар - Динамо: Субота 14 квітня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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