Українські гранди розіграють перший трофей сезону на НСК Олімпійський. Який прогноз на матч Шахтар – Динамо і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо стартує 22 вересня о 21:00 на НСК Олімпійський. Поєдинок за Суперкубок України-2021 мав відбутися ще в липні, але УПЛ перенесла гру через участь низки гравців обох команд у чемпіонаті Європи.

Шахтар – Динамо: УПЛ зробила проміжний звіт продажу квитків на Суперкубок України

Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч

Контора Parimatch шанси команд вважає рівними. На перемогу Шахтаря виставили коефіцієнт 2.60, а на звитягу Динамо дають ті ж 2.60. Нічия – 3.50. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 1.85, а на відповідний тотал менше дають коефіцієнт 1.96.

Фахівці Vbet віддають невеличку перевагу "гірникам". Успіх Шахтаря оцінений коефіцієнтом 2.65, а тріумф команди Мірчі Луческу – 2.71. Нічия – 3.80. Тотал більше 2,5 оцінюють у 1.86, тотал менше – 2.08. На те, що гол заб'ють дві команди, пропонують поставити за 1.67. Коефіцієнт на те, що відзначиться лише один із суперників, складає 2.20.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі у випадку перемоги Шахтаря здобуде свій перший трофей як в Україні, так і в тренерській кар'єрі загалом. У його візаві Мірчі Луческу значно більше регалій. Зокрема, румун 9 разів став чемпіоном України, 7 разів виграв Кубок та 8 разів – Суперкубок. Після призначення на посаду головного тренера Динамо влітку 2020-го Луческу виграв з киянами вже три трофеї. Зокрема, у Суперкубку України-2020 "біло-сині" обіграли Шахтар з рахунком 3:1.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком