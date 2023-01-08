Лондонський гранд абсолютно не переживає, що перехід Михайла Мудрика з Шахтаря може зірватись.

"Звичайно, Арсенал впевнений у трансфері Мудрика. Артета також. Але найважливіше домовитись з Шахтарем. Клуб був дуже сильним у переговорах.

Трансфер Мудрика в Арсенал: Артета несподівано відреагував на конкуренцію з Челсі

У вересні "гірники" відхилили пропозицію у 30 мільйонів від Евертона, коли це здавалось чудовим варіантом. Жодних дедлайнів немає. Переговори тривають", – цитує інсайдера Фабріціо Романо CaughtOffside.

Нагадаємо, у боротьбу за Михайла включився Челсі. Наразі ні "каноніри", ні "пенсіонери" не хочуть задовольняти фінансові апетити Шахтаря. 21-річний вінгер прагне грати під керівництвом Мікеля Артети.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?