"Шахтар був дуже сильним у перемовинах": Арсенал впевнений у трансфері Мудрика
15:38 - Читать на русском
Лондонський гранд абсолютно не переживає, що перехід Михайла Мудрика з Шахтаря може зірватись.
"Звичайно, Арсенал впевнений у трансфері Мудрика. Артета також. Але найважливіше домовитись з Шахтарем. Клуб був дуже сильним у переговорах.
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У вересні "гірники" відхилили пропозицію у 30 мільйонів від Евертона, коли це здавалось чудовим варіантом. Жодних дедлайнів немає. Переговори тривають", – цитує інсайдера Фабріціо Романо CaughtOffside.
Нагадаємо, у боротьбу за Михайла включився Челсі. Наразі ні "каноніри", ні "пенсіонери" не хочуть задовольняти фінансові апетити Шахтаря. 21-річний вінгер прагне грати під керівництвом Мікеля Артети.
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