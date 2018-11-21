"Шахтар, Аякс, Зеніт – це лише чутки", – Цітаішвілі продовжив контракт з Динамо

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі розвіяв чутки про зміну клубу.

Цітаішвілі підписав новий контракт з Динамо на 5 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нападник Динамо Цітаішвілі не продовжуватиме контракт з клубом – він може перейти у Шахтар

Останнім часом, навколо гравця ширились чутки про його можливий перехід в інший клуб.

"Розмови про мій можливий перехід в Шахтар, Зеніт або Аякс – не більше, ніж чутки, які не мають під собою жодних підстав.

Я їздив додому на кілька днів за сімейними обставинами, щоб провідати дідуся. Як тільки повернувся в Київ, я відразу прибув в клубний офіс Динамо до Ігоря Суркіса, щоб продовжити контракт.

Я дуже ціную довіру президента і тренерів, щасливий бути частиною цього великого клубу. Буду намагатися і далі старанно працювати на футбольному полі, щоб прогресувати і приносити користь київському Динамо", – сказав Цітаішвілі.

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