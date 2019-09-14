Шахтар – Зоря: Каштру відсутній на матчі – відома причина

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру пропускає матч "гірників" проти Зорі.

Луїш Каштру відсутній на матчі Шахтаря через проблеми зі здоров'ям, повідомляє телеканал Футбол 1/2.

Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Повідомляється, що фахівець має проблеми із вухом та не вирушив до Харкова, де має відбутись матч проти Зорі. Таким чином, асистент Каштру Северіно керуватиме командою під час гри.

Нагадаємо, матч 5-го туру Шахтар – Зоря відбудеться сьогодні, 14-го вересня, початок о 17:00.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ