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Шахтар – Зоря: Каштру відсутній на матчі – відома причина

17:00 1009 Читать на русском
Шахтар – Зоря: Каштру відсутній на матчі – відома причина
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру пропускає матч "гірників" проти Зорі.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс

Луїш Каштру відсутній на матчі Шахтаря через проблеми зі здоров'ям, повідомляє телеканал Футбол 1/2.

Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Повідомляється, що фахівець має проблеми із вухом та не вирушив до Харкова, де має відбутись матч проти Зорі. Таким чином, асистент Каштру Северіно керуватиме командою під час гри.

Нагадаємо, матч 5-го туру Шахтар – Зоря відбудеться сьогодні, 14-го вересня, початок о 17:00.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Зоря
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