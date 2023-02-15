Головний тренер Ренна Бруно Женезіо визначився з гравцями, які матимуть змогу зіграти завтра проти Шахтаря в Лізі Європи.

В своєму твіттері французький клуб опублікував заявку на завтрашній матч проти "гірників". Ренну не допоможуть півзахисники Мартін Тер’є та Шека, капітан Амарі Траоре, а також правий захисник Лоренц Ассіньон.

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Голкіпери: Алемдар, Манданда, Сален.

Захисники: Спенс, Омарі, Родон, Ву, Белосян, Дуе, Теате, Мелінг, Трюффер.

Півзахисники: Сантамарія, Угучукву, Буріго, Майєр, Дуе.

Форварди: Тет, Доку, Гуірі, Калімуендо, Салах, Токо-Екабмбі.

[#SHASRFC]



La liste des 3️⃣ pour défier le ???????? demain soir en barrage aller d'@EuropaLeague pic.twitter.com/O5a35D3Pzs — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2023

Додамо, що гра Шахтар – Ренн відбудеться вже завтра о 19:45 за київським часом. Матч-відповідь зіграють вже через тиждень, 23 лютого.

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