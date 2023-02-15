Шахтар – Ренн: суперник "гірників" визначився із заявкою на матч Ліги Європи
Головний тренер Ренна Бруно Женезіо визначився з гравцями, які матимуть змогу зіграти завтра проти Шахтаря в Лізі Європи.
В своєму твіттері французький клуб опублікував заявку на завтрашній матч проти "гірників". Ренну не допоможуть півзахисники Мартін Тер’є та Шека, капітан Амарі Траоре, а також правий захисник Лоренц Ассіньон.
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Голкіпери: Алемдар, Манданда, Сален.
Захисники: Спенс, Омарі, Родон, Ву, Белосян, Дуе, Теате, Мелінг, Трюффер.
Півзахисники: Сантамарія, Угучукву, Буріго, Майєр, Дуе.
Форварди: Тет, Доку, Гуірі, Калімуендо, Салах, Токо-Екабмбі.
Додамо, що гра Шахтар – Ренн відбудеться вже завтра о 19:45 за київським часом. Матч-відповідь зіграють вже через тиждень, 23 лютого.
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