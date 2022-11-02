Команда донеччан U-19 зустрічається з німецькими однолітками в шостому турі Юнацької ліги УЄФА сезону 2022/23.

Команди грали між собою всього раз – у першому турі цьогорічного розіграшу Юнацької ліги УЄФА Шахтар без особливих проблем переміг із рахунком 2:0.

Шахтар – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги чемпіонів

Нинішня зустріч, яка стартує о 13:00, не має жодного турнірного значення. "Гірники" ще у минулому турі гарантували собі вихід в 1/16 фіналу змагань, а німці залишились без євровесни. Тож тренери трохи здійснили ротацію.

У прямому етері протистояння покаже MEGOGO, який є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Футбол 24 традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію.

Стартові склади команд:

Шахтар U-19: Барченко – Булеза, Фарина, Роспутько, Чуйко – Янович – Пушкарьов, Сметана, Цуканов, Бако – Погорілий (К);

Запасні: Набит, Башмарін, Бац, Савченко, Огарков, Бундаш, Сігєєв, Ломага, Ющенко.

РБ Лейпциг U-19: Шлік – Ба, Атом, Колер, Заруба – Ширак, Вебер, Ленц, Фрайшляд – Коль, Вінтер;

Запасні: Грабовскіс, Іхенду, Кауфманн, Пестель, Прайль, Меєр, Мохаммад.