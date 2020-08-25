Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу

"Дуже радий, що виграли Суперкубок. Кожен професіонал хоче здобувати титули. Щасливий, що хлопці виклалися на повну та перемогли, навіть за відсутності багатьох травмованих.

Перемогли 3:1 – тобто, повністю виконали завдання на гру. Ретельно вивчали матчі Шахтаря в Лізі Європи, шукали сильні та слабкі сторони. Підготувалися дуже добре. Про емоції краще запитуйте у футболістів.

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Ми мали багато інтенсивних тренувань. Основні гравці отримають 4 вихідних, а ті, хто працював менше – 2 вихідних. 30 серпня збираємося і продовжуємо готуватися до сезону. 5-6 вересня проведемо один спаринг – проти Колоса.

Дуже мало часу на підготовку, бо відразу тур чемпіонату, а потім ще й кваліфікація Ліги чемпіонів. Наше завдання – якнайкраще підготуватися до відбору в ЛЧ", – заявив Луческу.

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