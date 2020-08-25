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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу

25 серпня 23:50 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу
Мірча Луческу / Сайт Шахтаря

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував феєричну перемогу над Шахтарем (3:1) у Суперкубку України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Дуже радий, що виграли Суперкубок. Кожен професіонал хоче здобувати титули. Щасливий, що хлопці виклалися на повну та перемогли, навіть за відсутності багатьох травмованих.

Перемогли 3:1 – тобто, повністю виконали завдання на гру. Ретельно вивчали матчі Шахтаря в Лізі Європи, шукали сильні та слабкі сторони. Підготувалися дуже добре. Про емоції краще запитуйте у футболістів.

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Ми мали багато інтенсивних тренувань. Основні гравці отримають 4 вихідних, а ті, хто працював менше – 2 вихідних. 30 серпня збираємося і продовжуємо готуватися до сезону. 5-6 вересня проведемо один спаринг – проти Колоса.

Дуже мало часу на підготовку, бо відразу тур чемпіонату, а потім ще й кваліфікація Ліги чемпіонів. Наше завдання – якнайкраще підготуватися до відбору в ЛЧ", – заявив Луческу.

Динамо переграло Шахтар у неймовірному матчі за Суперкубок України – заміни і ходи Луческу принесли перший трофей

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Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України
25 серпня
24861
Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Суперкубок України Головне Мірча Мірча Луческу
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