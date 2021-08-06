В 14-й день Олімпійських ігор у Токіо спортсменам збірної України поки не вдалося завоювати жодної медалі.

Представники України в спортивній ходьбі Мар'ян Закальницький, Валерій Литанюк та Іван Банзерук не змогли здобути медалі у фіналі на дистанції 50 км. Закальницький прийшов до фінішу 25-м, показавши результат 4:02.53. Литанюк посів 39-е місце – 4:14.05. Банзерук не зміг фінішувати.

Каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова перемогли у кваліфікаційному запливі та пройшли одразу до півфіналу каное-двійок на дистанції 500 метрів. Нагадаємо, 5 серпня Лузан вже здобула для України історичну бронзову медаль в одиночних олімпійських змаганнях на каное (200 м).

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Інші українські каноїсти Павло Алтухов та Юрій Вандюк також пробились у півфінал одиночних запливів (на дистанції 1000 метрів). Наші атлетки Марія Кічасова, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх здобули путівку у півфінал токійських змагань на байдарках-четвірках (500 метрів).

Борчиня вільного стилю Оксана Лівач програла у чвертьфіналі жіночого турніру китаянці Янан Сун – 3:7. У 1/8 фіналу українка розбила нігерійку Адіят Ідріс з рахунком 10:0.

Каратистка Аніта Серьогіна впевнено здолала свою першу суперницю – представницю Перу Александру Гранде Ріско – 6:1. Другу сутичку проти марокканки Бдісам Саддіні наша спортсменка звела в нічию – 1:1. Проте в останньому поєдинку групової стадії Серьогіна поступилась представниці Сербії Йовані Прекович (4:6) та посіла третє місце в таблиці, тоді як до півфіналу проходять дві найкращі каратистки. Українка вибуває з боротьби за медалі.

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Велогонщиця Олена Старікова пробилась в 1/16 фіналу спринту. Інша українка Любов Басова не змогла пройти далі, однак може здобути путівку в 1/16 у втішному заїзді.

15-річний український стрибун у воду Олексій Середа впевнено пройшов у півфінал Олімпіади-2020, посівши 6-е місце у попередньому етапі. Цікаво, що Середа став першим в історії України стрибуном у воду, який подолав кваліфікацію.

Український каратист Станіслав Горуна (категорія куміте, вага до 75 кг) здобув дві перемоги та одну нічию за підсумками трьох раундів групового етапу. Горуна вийшов у півфінал олімпійських змагань, гарантував собі бронзу та позмагається за путівку у "золотий" фінал.

Зауважимо, фінальний поєдинок за золоту медаль у чоловічому карате (куміте) стартує орієнтовно о 14:22, онлайн-трансляція відбудеться на Суспільному за посиланням.

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