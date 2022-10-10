Капітан збірної Іспанії Серхіо Бускетс досяг домовленості про бонуси, які можуть здобути гравці "фурії рохи" на чемпіонаті світу в Катарі. Відповідно до AS, суми бонусів будуть не фіксованими, а змінними. Вони будуть засновані на доході іспанської Федерації за досягнення команди під час турніру.

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Повідомляється, що разом із Бускетсом переговори з президентом іспанської Федерації футболу Луїсом Рубіалесом вели Жорді Альба та Коке. Серхіо Рамос, який повернувся до збірної Іспанії після довгої перерви, в "команду капітанів" не увійшов і в переговорному процесі участі не брав.

Кожен гравець збірної Іспанії отримає 400 000 євро у разі перемоги на ЧС-2022, 150 000 – за вихід до півфіналу, 100 000 – за вихід до чвертьфіналу та 50 000 – за вихід до 1/8 фіналу. Ці суми менші від тих, які могли заработи гравці збірної Іспанії під час ЧС-2018 та ЧС-2014. Тоді за перемогу в турнірі кожен футболіст "фурії рохи" міг отримати 600 000 євро та 720 000 євро відповідно.

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