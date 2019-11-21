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Селін: У нас конфлікт із Росією – виключно через це не поїхав туди

14:47 907 Читать на русском
Селін: У нас конфлікт із Росією – виключно через це не поїхав туди
Євген Селін / Getty images

Колишній захисник Динамо і збірної України Євген Селін, який виступає зараз за Анортосіс, розповів, як його в 2016 році запрошували в російський клуб Крилья Совєтов.

"Крилья Совєтов? Це вже минуле, не хочу його ворушити. Так, пропозиція така справді була. Чому я відмовився? Я родом із Луганської області. У нас конфлікт із Росією – тому виключно через це не поїхав туди. Відверто про все сказав керівникам самарського клубу, вони начебто все зрозуміли. У мене на даний момент така позиція, і на це є причини.

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На початку війни люди йшли за покликом душі. Вони воювали за свою Україну, за свою землю, демонстрували, що наша країна – єдина і неподільна. Зараз, мабуть, це все переросло у політичну площину.

Хочу сказати лише одне. Важливу роль в обороні Новоайдару відіграв афганський батальйон. Я дуже вдячний цим людям. Саме вони не пустили сюди ворога і лінія розмежування виглядає таким чином, що зараз Новоайдар – це Україна. У мене до них величезна вдячність. Не вдаватимуся в подробиці, проте добре знаю усі деталі непростих часів", – сказав Селін.

Читайте повне інтерв'ю Футбол 24: "Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожиток

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Євген Селін Євген Селін Крилья Совєтов Крилья Совєтов
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