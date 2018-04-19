Селезньов дублем вивів Акхісар Беледієспор у фінал Кубка Туреччини

Завдяки голам українського форварда Євгена Селезньова Акхісар Беледієспор здолав Галатасарай у півфіналі Кубка Туреччини.

У першому півфінальному поєдинку Акхісар вдома поступився Галатасараю з рахунком 1:2. У тому матчі Селезньов також забив гол.

Удома Галатасарай намагався забити швидкий гол, проте це йому не вдалось, проте на 4-й хвилині Акхісар вибіг у швидку контратаку, яку влучним ударом завершив Селезньов.

На 35-й хвилині українець оформив дубль. Відео голів можна переглянути тут.

Господарі кинулись вперед великими силами, але з 77-ї хвилини змушені були догравати матч у меншості.

Таким чином, завдяки дублю Селезньова Акхісар вийшов у фінал турніру, де зіграє з переможцем пари Бешикташ – Фенербахче.

Кубок Туреччини, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Галатасарай – Акхісар Беледієспор – 0:2

Голи: Селезньов, 4, 35

Вилучення: Майкон, 77

У ритмі Oasis. Якими методами Гвардіола повернув Манчестер Сіті титул чемпіона Англії