Засновник медіакомпанії United Group – сербський магнат Драган Шолак – завершив придбання 80% акцій "святих". Офіційним власником клубу стала підконтрольна мільярдеру компанія Sport Republic. Угода оцінюється у 100 млн фунтів.

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Катаріна Лібхер зберегла у власності 20% акцій, а от китаєць Гао Цзішен продав свій контрольний пакет, яким володів з 2017 року. Генеральний директор Мартін Семменс продовжить працювати на своїй посаді, зазначає офіційний сайт Саутгемптона.

Драган Шолак заснував United Group у 2000 році. Він був головним виконавчим директором з 2000 по 2008 рік, коли був призначений головою правління. Сьогодні він відповідає за стратегічне керівництво та контролює поточний розвиток компанії. United Group є лідером телекомунікаційних послуг у Сербії та низці балканських країн. Щорічний прибуток компанії складає близько 2 мільярдів євро, а олігарх вважається найбагатшою людиною в Сербії.

Після 19-ти турів Саутгемптон посідає 14 місце турнірної таблиці Прем'єр-ліги, набравши 21 пункт.

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