"Я сказав, що питання закрите, і воно було закрите. Кріштіану Роналду – один із найкращих гравців у світі, який грає професійно. Він – капітан, дуже важливий гравець, який має бути в команді. Ми маємо думати як колектив.

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У мене з Кріштіану дуже близькі стосунки, так було завжди. Я його знаю з 19 років – з часів Спортінгу, а потім протягом багатьох років тут, у національній команді. Ми з Роналду ніколи не плутаємо людський та особистий аспект зі стосунками тренера та гравця.

Я завжди вважатиму Роналду важливою частиною команди. Кріштіану обов'язково зіграє у матчі з Марокко. Можна використовувати будь-якого гравця, навіть якщо він почав у запасі. Важливо подивитись на його історію. Роналду – один із найкращих у світі", – цитує Сантуша Yahoo Sports.

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